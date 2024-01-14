Осужденный за коррупцию бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился на СВО

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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный по делу о получении взяток не будет отбывать наказание, так как отправится в зону спецоперации. Об этом со ссылкой на адвоката Александра Китаева сообщает "Коммерсант".

"Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть", – заявил Китаев.

Он уточнил, что не знает, где на данный момент находится бывший чиновник, но предполагает, что сперва он должен пройти подготовку на одном из полигонов.

Гуменюк служил в ВМФ СССР с 1985 по 1987 год.

Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам колонии за получение взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей. Также ему назначили штраф в размере 150 миллионов рублей.

По данным следствия, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление" Гуменюк получил от своего знакомого взятки на сумму 6,9 миллиона рублей. Когда чиновник занял пост градоначальника, то получил от этого же знакомого еще 31,2 миллиона рублей.

Должность мэра Владивостока Гуменюк покинул 18 мая. Он принял решение об отставке после того, как полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Приморского края Олег Кожемяко назвали его работу неудовлетворительной.

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан за получение взяток