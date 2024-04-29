ТАСС: США установили, что 5 подразделений ЦАХАЛ нарушали права человека, но не в Газе

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США установили, что ЦАХАЛ грубо нарушали права палестинцев, но это происходило задолго до 7 октября 2023 года и не в секторе Газа. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Америки Ведант Пател.

По его словам, четыре из пяти подразделений Армии обороны Израиля "фактически устранили эти нарушения". Пател отказался уточнить названия этих подразделений, но обещал обнародовать их позднее, пишет ТАСС.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа уточнил, что США и Израиль активно сотрудничают в этом направлении. В свою очередь, израильская сторона предоставляет американцам все необходимую информацию о возможных нарушениях прав человека своими военными.

13 апреля Иран запустил беспилотники и баллистические ракеты по Израилю. В МИД Ирана объяснили атаку 51 статьей Устава ООН. В министерстве отметили, что она стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что системы ПВО перехватили большинство иранских ракет за пределами страны. Однако некоторым из них удалось упасть на территории Израиля.

Американский президент Джо Байден осудил атаки Ирана на Израиль. Он заявил, что проведет встречу с лидерами стран G7, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана.