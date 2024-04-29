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29 апреля, 19:02

Политика

Глава ОВА Пронин заявил, что в Полтавской области Украины произошли взрывы

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

Взрывы прогремели в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель областной администрации Филипп Пронин.

По его словам, в Миргородском районе раздались звуки взрывов.

Ранее на территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 45 минут.

До этого взрыв произошел в подконтрольном Киеве городе Запорожской области. По данным СМИ, пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва оказался поврежден промышленный объект.

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