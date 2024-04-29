Экс-прокурор РФ Скуратов считает, что дело об убийстве Листьева еще можно раскрыть

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что дело об убийстве в марте 1995 года тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть. Об этом пишет ТАСС.

"Я убежден, что есть. Там есть еще шансы", – отметил Скуратов, который возглавлял Генпрокуратуру с 1995 по 2000 годы.

Он уточнил, что "дело Листьева" является для него "больной темой". По словам Скуратова, ничто не было таким предметом необоснованной критики, как это дело.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что следствие допустило ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования. Он сказал, что были некоторые работники, в том числе из оперативных служб, с которыми связана утечка информация из следственно-оперативной группы. Скуратов подтвердил, что позднее видел "какие документы утекали".

Главной же причиной остановки следствия он назвал связи предполагаемого главного заказчика преступления. Скуратов до сих пор не называет его имя потому, что действует презумпция невиновности.

Листьев был убит 1 марта 1995 года около 21:00 по московскому времени в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Ему было 38 лет. Преступники, поджидавшие Листьева на лестничной клетке, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Тележурналист умер на месте от полученных ранений.

Скуратов 2 марта 1998 года на встрече с президентов РФ Борисом Ельциным отчитался о ходе расследования. Генпрокурор заявил, что "говорить о конкретных фигурах, подозреваемых в убийстве Листьева, пока рано".

Дело до сих пор остается не раскрытым.

Ранее режиссер Родион Чепель к 25-летию со дня гибели Листьева выпустил фильм "Листьев. Новый взгляд". Во время съемок кинокартины Чепель попросил коллег тележурналиста написать записки с именем предполагаемого заказчика убийства. В конце фильма он зачитал эти имена.

