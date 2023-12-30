Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, 25-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве 90-летнего мужчины, а также в использовании заведомо подложного документа и разбое, судом избрана мера пресечения в виде ареста до 29 февраля 2024 года.

Отмечается, что на допросе обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что совершил убийство с целью заведения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей.

До этого стало известно, что тело отца журналиста Владимира Легойды было найдено в подмосковном Видном. На теле 90-летнего мужчины было множество колото-резанных ран. Позднее следователи Главного следственного управления СК России по Московской области предъявили обвинения убийце.