Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды", – написала она.

Волк добавила, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в следственные органы.

Ранее сообщалось, что тело отца журналиста Владимира Легойды найдено в подмосковном Видном. На теле 90-летнего мужчины было множество колото-резанных ран.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.