30 декабря, 04:25Происшествия
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды
Фото: 123RF/flynt
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
"Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды", – написала она.
Волк добавила, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в следственные органы.
Ранее сообщалось, что тело отца журналиста Владимира Легойды найдено в подмосковном Видном. На теле 90-летнего мужчины было множество колото-резанных ран.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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