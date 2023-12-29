Тело отца журналиста Легойды нашли в подмосковном Видном

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Тело отца журналиста Владимира Легойды найдено в подмосковном Видном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК.

Сообщается, что тело отца журналиста было обнаружено на обочине дороги в Ленинском городском округе. На теле 90-летнего мужчины было множество колото-резанных ран.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее молодого певца Александра Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили убитым в Якутске. Тело было найдено на улице Петра Алексеева, музыканта зарезали. По предварительной информации, в убийстве подозревается отец одного из его друзей, который покончил с собой после происшествия.