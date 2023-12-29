Молодого певца обнаружили убитым в Якутске – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Молодого певца Александра Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили убитым в Якутске. Возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело было найдено на улице Петра Алексеева, музыканта зарезали. По предварительной информации, в убийстве подозревается отец одного из его друзей, который покончил с собой после происшествия.

СУ СК РФ по Якутии в своем телеграм-канале сообщило, что найдено тело 27-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки. На месте случившегося провели осмотр, изъяли предметы, которые имеют значение для следствия.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.

Ранее в Тобольске обнаружили тело депутата городской думы Владимира Егорова. В Сети распространилась информация, что Егоров выпал из окна третьего этажа.

До этого суд в Волоколамске арестовал 34-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. По предварительным данным, ночью 16 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к своей бывшей девушке, где также присутствовал ее молодой человек.

Между ними возник конфликт на почве ревности, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары в область лица, от которых тот скончался.

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