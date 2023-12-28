В Тобольске нашли тело депутата гордумы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Тобольске обнаружили тело депутата городской думы Владимира Егорова. О происшествии рассказали в региональном главке СК РФ.

В Сети распространилась информация, что Егоров выпал из окна третьего этажа.

"Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что погибший занимал должность заместителя главы гордумы седьмого созыва.

Ранее тело молодой девушки обнаружили возле озера в Подмосковье. Она несколько дней считалась без вести пропавшей. По предварительным данным, утром 16 декабря девушка ушла из дома в Москве и отправилась на такси в неизвестном направлении. После этого погибшая выходила один раз на связь с родственниками, а затем ее телефон оказался выключенным.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой установят точную причину смерти.



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