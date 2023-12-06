Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Кивы нашли в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Илья Кива - ZOV КРОВИ"

Тело, предположительно, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Ранее СМИ сообщали, что тело российского искусствоведа Олега Кривцуна нашли в квартире в центре Москвы. Ему было 69 лет. Отмечалось, что следов насильственной смерти на теле не нашли.

До этого бывшего клавишника группы "Би-2" Николая Плявина обнаружили мертвым в съемной квартире в Москве. Его нашел сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу. По данным СМИ, труп был в крови.

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