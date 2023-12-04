Искусствоведа Олега Кривцуна нашли мертвым в столичной квартире – СМИ

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Тело российского искусствоведа Олега Кривцуна нашли в квартире в центре Москвы. Ему было 69 лет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным агентства, тело искусствоведа обнаружила домбработница в квартире на Кудринской площади в Пресненском районе столицы. Он уточнил, что следов насильственной смерти на теле не нашли. Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Олег Кривцун родился 18 февраля 1954 года в Москве. В 1980 году он защитил кандидатскую диссертацию по эстетике в МГУ им. Ломоносова, а в 1992 году стал доктором философских наук.

Под его авторством – более 200 публикаций в разных журналах. Среди них – "Искусствознание", "Человек", "Диалог искусств" и другие.

Помимо этого, Кривцун был профессором кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Литературного института имени А. М. Горького. У него есть почетное звание заслуженного деятеля искусств РФ.