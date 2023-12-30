СК предъявил обвинения убийце отца журналиста Владимира Легойды

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи Главного следственного управления СК России по Московской области предъявили обвинения убийце отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

В ведомстве сообщили, что 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое. Также отмечается, что обвиняемый дал следователю признательные показания и сообщил, что совершил убийство пенсионера 29 декабря 2023 года с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей.

Также известно, что часть похищенных денежных средств обнаружена в ходе обыска в съемной квартире обвиняемого. Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды.

До этого стало известно, что тело отца журналиста Владимира Легойды было найдено в подмосковном Видном. На теле 90-летнего мужчины было множество колото-резанных ран.