Страница экс-замминистра Минобороны Иванова исчезла с сайта ведомства

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Страница с биографией замминистра обороны России Тимура Иванова исчезла с сайта военного ведомства РФ.

Кроме того, упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все замминистра обороны России Сергея Шойгу.

О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Позднее столичный суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.