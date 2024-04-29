Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 19:27

Политика

Страница экс-замминистра Минобороны Иванова исчезла с сайта ведомства

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Страница с биографией замминистра обороны России Тимура Иванова исчезла с сайта военного ведомства РФ.

Кроме того, упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все замминистра обороны России Сергея Шойгу.

О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Позднее столичный суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

Читайте также


политикапроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика