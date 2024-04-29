29 апреля, 20:02Происшествия
В Генконсульстве РФ не подтвердили, что россиянин убил двух украинцев в ФРГ
Фото: ТАСС/DPA/Roland Weihrauch
В Генконсульство РФ в Бонне не поступала информации о задержании российского гражданина в связи с убийством двух граждан Украины в немецком Мурнау. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Представители Генконсульства отметили, что пока нет подтверждения наличия российского гражданства у подозреваемого. В то время, как в сообщениях СМИ фигурирует слово "русский", уточнили в ведомстве.
В консульстве напомнили, что на территории ФРГ проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, которые не являются гражданами РФ. В Германии также живут те, кто имеет два гражданства – России и ФРГ. Таких людей местные власти признают только в качестве граждан Германии, подчеркнули в ведомстве.
"В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях сообщать нам об их задержании компетентные ведомства страны пребывания не обязаны", – прокомментировали в консульстве.
Власти также не должны этого делать в случае, если так желает задержанный. Кроме того, информация могла к нам пока не дойти, держим вопрос на контроле, дополнили в Генконсульстве.
В ведомстве отметили, что они готовы оказать задержанному необходимое содействие в случае поступления от него соответствующего обращения.
Ране СМИ сообщалось, что 27 апреля в баварском городе Мурнау были обнаружены тела двух граждан Украины 1987-го и 2001 годов рождения.
По предварительным данным, погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
Позднее немецкая полиция задержала жившего рядом гражданина РФ, которого теперь подозревают в двойном убийстве. Ордер на его арест был выдан 29 апреля, пишет СМИ.
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