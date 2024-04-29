МИД Украины заявил, что зарезанные в Германии украинцы были военными

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Обнаруженные 27 апреля в Германии погибшие граждане оказались военными из Украины, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление украинского МИД, распространенное местными СМИ.

"По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии", – уточнили там.

Журналисты напомнили, что вечером в субботу, 27-го числа, рядом с торговым центром в городе Мурнау нашли двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, а второй – в больнице, добавили в издании. По их данным, оба оказались украинцами.

Затем немецкая полиция задержала жившего рядом российского гражданина, которого теперь подозревают в двойном убийстве, пишет СМИ. Ордер на его арест был выдан в воскресенье, 29 апреля, указывали там.

Ранее стало известно, что мужчину застрелили возле одного из домов в Балашихе. Тело мужчины нашли на улице Свердлова. Подозреваемого разыскивают.