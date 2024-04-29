BFMTV: подозреваемый в домогательствах Депардье выпущен из-под стражи

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Французский актер Жерар Депардье, которого задержали по делу о домогательствах, выпущен из-под стражи в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на его адвоката Кристиана Сен-Пале.

По словам адвоката, Депардье больше не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи.

"На этом допрос на сегодня окончен", – прокомментировал Сен-Пале.

Депардье заключили под стражу 29 апреля в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами.

Жалобы подали его бывшие коллеги по съемкам. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая – от бывшей ассистентки режиссера фильма "Маг и сиамцы", который снимался в 2014 года.

В сексуальных домогательствах актера обвинили уже 13 женщин. Все они связаны с фильмами, над которыми работал Депардье с 2004 по 2022 год.