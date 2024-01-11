Жители Коптева начали переезд в новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столичного района Коптево начали переезд в новый дом по программе реновации. Новостройка расположена по адресу 3-й Новомихайловский проезд, дом 8/1. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, переселяться начали жители домов 22, 24 и 26 на улице Генерала Рычагова. Также 10 января в новом доме на первом этаже открылся центр информирования по переселению, в котором москвичи могут оформить документы на жилье в новостройке, добавил Левкин.

Отмечается, что всего в рамках программы реновации в Коптеве планируется расселить 123 дома. В данный момент две новостройки заселяются, пять – на стадии строительства, еще одна – проектируется.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, ведомство в конце декабря 2023 года подготовило письма для 614 жителей Коптева с предложениями равнозначных квартир. Первые из них уже начали осматривать варианты жилья, сказал он и отметил, что с помощью сервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru москвичи могут записаться на осмотр квартиры и заключение договора, запланировать посещение нотариуса и загрузить документы.

В заключение он напомнил, что консультации по вопросам переезда в новостройки граждане могут получить в территориальных отделах департамента.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе началось переселение по реновации в новый дом, расположенный в Линейном проезде. В него переезжают жители домов 32, корпуса 1, и 36, корпуса 2, на Дмитровском шоссе и дома 3 в Локомотивном проезде.

Всего в районе в рамках программы реновации расселят 45 жилых домов. Для этого уже подобрали восемь стартовых площадок.

Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации