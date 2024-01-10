Заселение шестой новостройки по программе реновации началось в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заселение шестой новостройки по программе реновации началось в районе Перово. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что постройка расположилась по адресу улица Металлургов, дом 30, корпус 1. В нее переедут те, кто ранее жил на улице Металлургов, в домах 30 и 32, корпусе 1.

"Новый дом представляет собой односекционное здание переменной этажности с подземной автостоянкой", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По данным Левкина, фасад дома отделали панелями, облицованными кирпичом, подъезды оформили витражным остеклением. В квартирах специалисты выполнили улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

Отмечается, что в ходе программы реновации в Перове планируется расселить 196 жилых домов. В новое жилье переедут 42,5 тысячи человек. На данный момент закончено переселение горожан из девяти домов. Идет расселение пяти зданий. Помимо новостроек, переданных под заселение, на территории района строится 10 новых домов, два объекта проектируются.

Департамент городского имущества начал направлять письма с предложениями равнозначных квартир для 308 жителей двух расселяемых домов в конце декабря, подчеркнул руководитель ведомства, министр правительства Москвы Максим Гаман. Также они получили брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру".

Гаман подчеркнул, что в брошюрах представлены QR-коды со ссылками на электронные сервисы, с помощью которых можно записаться на осмотр квартиры или подписание договора, загрузить необходимые документы. Приступить к осмотру квартир жители смогут 10 января.

Правообладателями нового жилья по программе реновации стали уже свыше 1,5 тысячи жителей Перова, добавили в сообщении.

Кроме того, два жилых корпуса начали строить по программе реновации в столичном районе Южное Тушино. Новые корпуса появятся на Окружной улице, где сейчас идет разработка котлована. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Также порядка 200 домов планируется демонтировать в 2024 году в Москве по программе реновации. С начала реализации программы по технологии умного сноса демонтировано порядка 340 домов.

Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации