В Москве открыли 600 точек акции "Елочный круговорот"

Москвичи могут принять участие в традиционной акции "Елочный круговорот". В городе работают 600 специализированных пунктов приема новогодних елей, сосен и пихт.

На утилизацию принимают деревья без мишуры и прочих украшений. Затем их переработают в щепу и используют как удобрение для почвы. А еще – для посыпки дорожек на природных территориях и подстилки в вольерах животных. Деревья принимают на утилизацию бесплатно до 25 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.