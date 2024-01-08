Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 09:15

Город

В Москве открыли 600 точек акции "Елочный круговорот"

В Москве открыли 600 точек акции "Елочный круговорот"

Долгострой на Павелецкой площади превратили в уютное городское пространство

Рождественские праздничные инсталляции появились на выставке "Россия" на ВДНХ

Спусковые дорожки обустроили у Ростокинского акведука

Большая очередь образовалась возле Третьяковской галереи 7 января

ГУМ-ярмарка на Красной площади будет работать без выходных до 29 февраля

Москвичам рассказали о программе выставки "Россия" на 7 января

"Сити": подборка локаций столичного фестиваля "Путешествие в Рождество"

Собянин рассказал об уникальной находке столичных археологов в Замоскворечье

Рождественскую программу подготовили на выставке "Россия" в течение 7 января

Москвичи могут принять участие в традиционной акции "Елочный круговорот". В городе работают 600 специализированных пунктов приема новогодних елей, сосен и пихт.

На утилизацию принимают деревья без мишуры и прочих украшений. Затем их переработают в щепу и используют как удобрение для почвы. А еще – для посыпки дорожек на природных территориях и подстилки в вольерах животных. Деревья принимают на утилизацию бесплатно до 25 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика