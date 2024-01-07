Собянин рассказал об уникальной находке московских археологов в Замоскворечье

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков обнаружили в Москве в ходе раскопок на Большой Татарской улице. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, благодаря этому можно представить, как выглядел праздничных стол жителей Замоскворечья более 150 лет назад.

Мэр отметил, что из найденных фрагментов реставраторы смогли восстановить коллекцию чайного и столового фарфора. Так, есть изделия, которые были произведены на небольших заводах Российской империи, заводах Кузнецовского и братьев Корниловых, а также фабрике Гарднера, указал Собянин, добавив, что присутствуют фрагменты и китайского фарфора начала XVIII века.

Градоначальник уточнил, что раскопки проводились в месте, где раньше располагалась Татарская слобода. Там жили выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств, продолжил Собянин и сказал, что первые поставки фарфора в Москву историки связывают с Золотой Ордой.

Ранее Собянин рассказал, что в столице завершился археологический сезон. Всего в прошлом году в городе нашли 8 904 предмета, относящихся к различным эпохам. Среди найденного – оружейный замок, кувшины, горшки и монеты, подчеркнул мэр.

Более 8,9 тыс уникальных предметов нашли в столице в 2023 году