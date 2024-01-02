Акция "Елочный круговорот" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве заработали 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" горожане могут сдать на переработку ели, сосны и пихты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пункты приема деревьев будут работать до 25 февраля. Ели перерабатывают в щепу и используют в качестве удобрения и компоста для почвы. Также этот материал можно применять для отсыпки дорожек на природных территориях и в качестве подстилки для животных.

Новогодние деревья принимают в пунктах бесплатно, однако обязательным условием является отсутствие мишуры, гирлянд, украшений и упаковочных материалов. В частности, в рамках акции можно принести веточки хвои.

Ранее аналитики рассказали, что россияне в 2023 году чаще всего искали в интернете высокие новогодние ели. Специалисты проанализировали запросы жителей РФ и выяснили, какие елки пользуются у них наибольшей популярностью. В разделе "Товары" жителей РФ чаще всего интересовали новогодние деревья от 150 до 200 сантиметров. Доля соответствующих запросов составила 40%.

До этого аналитики выяснили, что более половины россиян (56%) убирают живую праздничную елку до старого Нового года. Вместе с тем, 10% респондентов рассказали, что делают это сразу после Рождества. По завершении январских каникул от елки избавляются 12% опрошенных. В свою очередь, у 16% дерево стоит вплоть до февраля.

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