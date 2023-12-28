Эксперт перечислил ошибки при установке новогодней елки

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Новогодняя елка может быстро потерять свою красоту и свежесть из-за типичных ошибок во время ее установки, предупредил агроном Петр Синьковский. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Первая самая серьезная ошибка связана непосредственно с заносом в жилище этого важного новогоднего предмета. Елки, внесенные с мороза сразу в тепло комнаты, долго явно не проживут. Этому помешает стресс, вызванный резким перепадом температур", – объяснил он.

Синьковский рекомендовал оставить елку на сутки на балконе, а затем еще на сутки переместить в коридор, тогда она будет готова к установке.

Для закрепления ели не следует использовать обычные крестовины или опоры, подчеркнул эксперт. Дерево должно быть погружено в специальный субстрат, состоящий, например, из опилок и прокаленного песка, уточнил агроном. При этом смесь должна быть влажной, добавил он.

По словам Синьковского, если не спилить ствол на 2–3 сантиметра, срок службы ели сократится. Также не стоит размещать елку рядом с источниками тепла или на сквозняке, отметил он. При этом нельзя использовать гирлянду с лампами накаливания, поскольку они приводят к перегреву и засыханию веток, резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с аллергией при установке дома елки. Реакция может произойти на пыльцу хвойного дерева, пояснила врач-аллерголог Елена Гучапшева. Кроме того, раздражение способны вызывать древесный сок, смола и непосредственно сама древесина.



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