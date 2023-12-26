Спасатели рекомендовали не покупать новогодние гирлянды на маркетплейсах

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Выбирая место для покупки гирлянд, москвичам лучше всего стоит обратиться в сертифицированные магазины, а не отдавать предпочтение маркетплейсам. Об этом сообщил заместитель начальника ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Сергей Степанов.

Он обратил внимание, что в преддверии Нового года жители Москвы стараются создать соответствующее настроение путем украшения квартир. Гирлянды появляются на окнах, стенах, коврах и в других местах.

"Но через маркетплейсы все чаще привозят гирлянды с изоляцией тоньше и тоньше. Есть риск, что изоляция разрушится и будет соприкосновение с воспламеняющимся покрытием, может произойти пожар", – предупредил он.

При этом, покупая гирлянды в специализированных магазинах, москвичи получат не только качественный товар, но и сертификат безопасности в коробке.

В заключение Степанов рекомендовал использовать в помещениях только пневматические хлопушки и отказаться от источников открытого огня в период праздников.

Ранее столичный главк МЧС РФ рекомендовал москвичам не оставлять новогодние украшения включенными на ночь. При использовании гирлянд специалисты также посоветовали проследить, чтобы в розетку не было включено много мощных электропотребителей. Вместе с этим ведомство порекомендовало не давать детям пиротехнику.

