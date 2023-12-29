Россияне предпочитают высокие новогодние ели – исследование

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Россияне в 2023 году чаще всего ищут в интернете высокие новогодние ели. Об этом Москве 24 рассказали аналитики "Яндекс Поиска".

Специалисты проанализировали запросы жителей РФ и выяснили, какие елки пользуются у них наибольшей популярностью.





из исследования "Яндекс Поиска" В этом году жителей России заинтересовали высокие елки: среди всех поисковых запросов про ели 43% приходится на новогодние деревья до 200 сантиметров, а 32% – до 300 сантиметров.

В разделе "Товары" жителей РФ чаще всего интересовали новогодние деревья от 150 до 200 сантиметров. Доля соответствующих запросов составила 40%. Второе место по популярности заняли ели 200–250 сантиметров. На них пришлось 28% запросов. Третье место досталось деревьям высотой от 50 до 100 сантиметров (10%). Наименее востребованными оказались ели выше 350 сантиметров (2%) и ниже 50 сантиметров (менее 1%)

"Помимо высоты, пользователей интересуют и другие характеристики новогоднего дерева. Так, многие запросы сопровождаются словом "литая" (доля – 51% от всех уточнений), "заснеженная" или "белая" (24%), "светодиодная" (13%) и "в горшке" (12%). При этом 28% пользователей искали только искусственные елки", – говорится в исследовании.

Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян (56%) убирают живую праздничную елку до старого Нового года. Вместе с тем, 10% респондентов рассказали, что делают это сразу после Рождества. По завершении январских каникул от елки избавляются 12% опрошенных. В свою очередь, у 16% дерево стоит вплоть до февраля.

