Преображение Москвы началось в 2016 году с Таганской площади

Облик Москвы за последние годы изменился радикально. Метаморфозы начались в 2016 году с Таганской площади. Тогда с нее убрали весь самострой. Под снос пошли палатки и павильоны, незаконно построенные прямо на городских коммуникациях, которые было невозможно отремонтировать.

Теперь вместо хаотично разбросанных павильонов и закусочных на этом месте выложили плитку, установили навигационные стелы, обустроили стоянки такси и парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.