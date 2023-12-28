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28 декабря, 13:30

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Преображение Москвы началось в 2016 году с Таганской площади

Преображение Москвы началось в 2016 году с Таганской площади

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Облик Москвы за последние годы изменился радикально. Метаморфозы начались в 2016 году с Таганской площади. Тогда с нее убрали весь самострой. Под снос пошли палатки и павильоны, незаконно построенные прямо на городских коммуникациях, которые было невозможно отремонтировать.

Теперь вместо хаотично разбросанных павильонов и закусочных на этом месте выложили плитку, установили навигационные стелы, обустроили стоянки такси и парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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