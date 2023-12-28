"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции метро "Физтех"

Завершился первый этап благоустройства возле станции метро "Физтех". Главная цель, которая стояла перед мастерами, – организовать удобные подходы и подъезды к новой станции, а также создать комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

Специалисты обустроили пешеходную зону, расширили тротуары и сделали новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Возле станции метро установили более 200 энергоэффективных фонарей, уличных торшеров и опор контрастного освещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".