В Москве благоустроили территорию у городского вокзала Ростокино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство возле городского вокзала Ростокино подошло к финалу на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности нового городского вокзала Ростокино, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и Московской окружной железной дороги", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Вице-мэр добавил, что специалисты ведомства благоустроили четыре территории, организовали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки. По словам Бирюкова, работники также расширили существующие и оборудовали новые тротуары. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет порядка 6,8 тысячи "квадратов".

Вместе с тем специалисты заменили свыше 16 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части. Рядом с вокзалом установили почти 50 фонарей и свыше 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, уточнил Бирюков. Заммэра поделился, что на территории работ выложили газон площадью почти 30 тысяч "квадратов".

Ранее стало известно, что более 1 100 столичных дворов благоустроили на средства от платных парковок в 2023 году. В Дептрансе уточнили, что в начале года в районы Москвы передали 9,8 миллиарда рублей. На эти средства специалисты обновили детские и спортивные площадки, провели озеленение дворов.

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