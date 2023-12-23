Посвященная мультипликатору Леониду Шварцману выставка открылась в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка, посвященная режиссеру-мультипликатору Леониду Шварцману, заработала в подземном музее столичного парка "Зарядье". Среди экспозиций можно увидеть эскизы к мультфильмам "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Снежная королева" и "Варежка", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также на выставке представлена оригинальная фигурка крокодила Гены, которая была создана по просьбе режиссера.

"Я воплотил в нем не просто крокодила, скорее образ симпатичного джентльмена с бабочкой и в белой манишке", – отмечал мультипликатор.

Вместе с тем посетителям предлагается ознакомиться с такими личными вещами Шварцмана, как очки, телефон, карандаши, стол, и награды, среди которых есть специальный приз имени Алексея Германа национальной кинематографической премии "Ника" (2021), награда фонда Одри Хепберн "Голливуд – детям" (1997) и "Мультконцерт".

Выставка будет открыта до 3 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что продолжение фильма российского фильма "Чебурашка" появится в отечественном прокате в декабре 2025 года. Продюсер Денис Жалинский высказал надежду, что вторая часть фильма окажется еще более масштабной, смешной, интересной и яркой.

Фильм "Чебурашка" появился в российском прокате 1 января 2023 года. Комедия рассказывает о приключениях главного героя в небольшом приморском городе. В начале февраля кассовые сборы картины превысили шесть миллиардов рублей.

Фильм "Чебурашка" собрал более 6 млрд рублей в кинопрокате