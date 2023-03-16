Фильм "Чебурашка" стал доступен для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Полнометражная художественная картина "Чебурашка", снятая режиссером Дмитрием Дьяченко, доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС.

"С 16 марта пользователям онлайн-кинотеатра Okko доступен для просмотра самый кассовый фильм в истории российского кинопроката – "Чебурашка", – рассказали в пресс-службе Okko. Аналогичной информацией поделилась пресс-служба Start.

Также выход фильма анонсировали видеосервисы Premier и Wink.

Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января 2023 года. Картина стала самой кассовой за всю историю кинопроката страны, обогнав фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года. По данным сервиса "КиноПоиск" на 16 марта, кассовый сбор составил 6 976 613 344 рубля.

Ранее издательство "АСТ" выпустило официальную новеллизацию фильма "Чебурашка". В основу произведения Анны Масловой лег сценарий фильма. Один из его создателей Виталий Шляппо рассказал, что на успех картины повлиял в том числе и сценарий, в котором сочетаются детская история о Чебурашке и взрослая история Гены.



Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили 6 миллиардов рублей

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