ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина 28 декабря

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Центральная избирательная комиссия РФ будет регистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Владимира Путина 28 декабря, сообщает РИА Новости.

В список доверенных лиц Путина войдут 346 человек. Среди них – Сергей Безруков, Полина Гагарина, Елена Вяльбе, Юлия Барановская, Лариса Долина, Ирина Винер, Николай Цискаридзе и другие.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что число претендентов на выдвижение уже составило 33 человека. По ее словам, участвовать в выборах главы государства на сегодняшний день намерены 9 кандидатов от партии и 24 самовыдвиженца. При этом Центризбирком получил документы от 8 кандидатов, выдвинутых политическими партиями, а также от 6 самовыдвиженцев.

Накануне ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Завершился срок представления ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения.

При этом регистрация группы избирателей не говорит о регистрации самого кандидата. Для этого желающему участвовать в выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей до конца января.

Прием документов кандидатов от партий продлится до 18:00 1 января 2024 года. Регистрация всех кандидатов должна быть завершена ЦИК до 10 февраля 2024 года.

До этого стало известно, что проголосовать онлайн на выборах президента РФ смогут около 38 миллионов жителей РФ. Сделать это можно будет в 29 регионах страны.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Проходит сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты