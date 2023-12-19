Эксперт заявил, что программы Москвы улучшат биоразнообразие "Лосиного острова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Национальный парк "Лосиный остров" является подходящим местом для реализации московских программ по восстановлению популяций животных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заведующего отделом сохранения редких видов животных в "ВНИИ Экология", руководителя научно-методического центра "Биоразнообразие" Александра Сорокина.

"Многое из того, что уже было сделано, осуществлено на деньги города. У департамента природопользования уже есть большой опыт восстановления краснокнижных видов. Например, мы уже давно занимаемся уникальным в России проектом – восстановлением соколов-сапсанов в Москве", – отметил он.

Последнее гнездо птицы выявили в парке "Лосиный остров" в 1968 году. Больше 50 лет сапсана не находили. Однако город начал разводить птиц и выпускать их на природу. Теперь соколов-сапсанов можно встретить на высотках МГУ и МИД.

Как указал собеседник агентства, департамент природопользования и охраны окружающей среды способен также сформировать в парке условия для размножения других животных.

"Что касается крупных лосей и кабанов, то восстановление их популяции на территории парка, относящейся к городу, – это сложная и дорогостоящая задача, но думаю, что и она правительству Москву по плечу", – сказал он.

Ранее стало известно, что "Лосиный остров" сохранит свой статус после перехода в ведение столицы. Москва будет проводить мероприятия по сохранению биоразнообразия на территории парка. При департаменте природопользования и охраны окружающей среды будет создана рабочая группа из биологов, экологов, специалистов по лесному делу для научных исследований экосистемы.

Часть национального парка "Лосиный остров" передали под управление Москвы