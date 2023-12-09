"Лосиный остров" сохранит статус национального парка в ведении городских властей

Фото: предоставлено пресс-службой департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Национальный парк "Лосиный остров" сохранит свой статус после перехода в ведение столицы. Об этом сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

По словам Урожаевой, вся территория "Лосиного острова", включая московскую часть, сохранит статус национального парка и строгий охранный режим в соответствии со всеми нормами закона. Она также подчеркнула, город продолжит выполнение программ по сохранению и развитию национального парка.

В частности, Москва будет проводить мероприятия по сохранению биоразнообразия на территории "Лосиного острова". При департаменте будет создана рабочая группа из биологов, экологов, специалистов по лесному делу для научных исследований экосистемы. Помимо этого, запланировано развитие эколого-просветительской деятельности.

Также руководитель департамента природопользования Москвы отметила, что ежегодно около трех миллионов москвичей гуляют по экотропам парка, а также занимаются там спортом – катаются на лыжах и занимаются бегом.

Ранее правительство РФ постановило передать под управление Москвы часть национального парка "Лосиный остров", которая находится в границах города. Это около 3 тысяч гектаров – примерно 25% территории парка.