"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции метро "Царицыно" в Москве

В Царицыно завершилось благоустройство территории возле одноименной станции метро. На месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился сквер. Там высадили деревья, установили лавочки, качели и навесы.

Кроме того, специалисты открыли дополнительный выход из южного вестибюля станции метро, который был закрыт почти 40 лет. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".