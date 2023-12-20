В Москве открылись елочные базары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве открываются елочные базары, они будут работать до 31 декабря. Горожане смогут приобрести ели из Пермского края, Башкирии и Кировской области, а также пихты из Дании и Бельгии. Помимо традиционных новогодних деревьев, в ассортименте также будут представлены сосны и лапники. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Внешний вид базаров был утвержден комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Подобное оформление используется с 2015 года. Торговая точка собрана из типовых модулей с металлическим каркасом, а внешняя сторона имеет облицовку деревянными рейками.

Отмечается, что территория елочного базара должна быть ограждена, а также иметь освещение и красочное оформление. Также у базара должна быть вывеска с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса, зарегистрированная контрольно-кассовая техника и книга отзывов и предложений.

Предпринимателям необходимо располагать продукцию свободно, чтобы клиенты могли осмотреть ее и выбрать подходящий товар. На территории базара должны находиться средства пожаротушения и сведения о телефонах органов госконтроля и надзора.

В течение рабочего дня предприятие должно приводить торговую зону и прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние, а после окончания работы базара необходимо привести территорию в порядок в течение 3 суток.

Помимо деревьев, на елочном базаре также разрешается продавать елочные игрушки и украшения, гирлянды и подставки для елей. Однако за несанкционированную торговлю могут грозить штрафы.

Адреса елочных базаров можно узнать на портале открытых данных правительства Москвы.

Ранее врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что у некоторых людей может возникнуть аллергия на новогоднюю ель. Специалист отметила, что аллергиков могут беспокоить насморк, зуд в глазах, кашель, першение в горле, а также высыпания на коже.

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приему использованных елей с целью дальнейшей переработки.

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