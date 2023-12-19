Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Амбассадор Москвы 24 кот Бублик украсил елку в Московском театре Олега Табакова. Традиционная выставка "Парад елок" открылась 19 декабря в фойе.

На елке Москвы 24 размещены новогодние портреты кота и его фирменные фразы. Худрук театра Владимир Машков поделился, что очень рад появлению выставки в театре. Он напомнил, что каждый год в Зеркальном фойе Театра Олега Табакова появляются елки их друзей и партнеров.

"Это прекрасная возможность зарядиться новогодней атмосферой и узнать еще больше о наших совместных проектах", – подчеркнул он.

В октябре телеканал подготовил специальный проект "Худрук", посвященный юбилею Машкова. Пройдя по QR-коду на новогодних шарах елки Москвы 24 в театре, можно вспомнить, как это было.

Кот – главный герой проекта "Мррр вашему дому". В нем каждый день в формате короткого видео рассказывается о главных городских трендах. Прообразом Бублика стал кот одного из сотрудников канала.

Ранее кот Бублик украсил елку телеканала Москва 24 на выставке в ГУМе. Выставка открылась 22 ноября.

До этого телеканал Москва 24 выпустил новый стикерпак для пользователей Viber. В нем кот Бублик залезает в коробку, разглядывает себя в зеркало, бьет посуду, с любопытством исследует мир и признается в любви.

Зрители помогут выбрать коту Бублику новогодний наряд