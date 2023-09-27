Телеканал Москва 24 представит спецпроект к юбилею Владимира Машкова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2 октября телеканал Москва 24 представит спецпроект "Худрук", приуроченный к юбилею Владимира Машкова – художественного руководителя Московского театра Олега Табакова и Школы Олега Табакова, народного артиста РФ. В ноябре он отметит 60-летие.

Машков – один из самых ярких и харизматичных театральных лидеров и современных российских актеров. Как преемник народного артиста СССР Олега Табакова он продолжает традиции его художественного руководства театром и школой, для которых характерны передача опыта и знаний от поколения поколению, беззаветное служение делу, актерская ансамблевость на сцене, постоянная работа над собой.

Проект телеканала представляет серию документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Авторы раскрывают его не только как артиста театра и кино, но в первую очередь как педагога и наставника, руководителя театра и школы, который успешно продолжает дело Олега Павловича, взращивая новое поколение артистов и применяя свой уникальный метод.

"Юбилей народного артиста Владимира Львовича Машкова не за горами. Многие зрители знают его по ролям в кино, а нам хотелось показать артиста с другой стороны – как наставника молодых талантов, как учителя и гуру, передающего свои знания следующему поколению, показать в том числе через его учеников. Название у проекта получилось емкое и простое – "Худрук". Ведь Владимир Львович – дважды худрук: Театра и Школы Олега Табакова, которого он называет небесным руководителем. К съемкам подключились воспитанники Машкова, которые поделились своими историями о жизни и становлении в театре. Они и сами уже передают актерские секреты новым ученикам Школы Табакова", – отметил главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

В спецпроекте сам Машков рассказывает о любви к сцене, миссии артиста, подготовке актеров.

"Высшая форма существования артиста – это перевоплощение. Это путь, который артист проходит на сцене вместе со зрителем. И мы стремимся к тому, чтобы, когда артист выходит на сцену, не было видно драматурга, режиссера и самого артиста, а оставался живой, настоящий образ", – отметил он.

Помимо худрука, героями цикла стали молодые артисты: Севастьян Смышников (спектакли "Смертельный номер", "Схватка", "Страсти по Бумбарашу"), Антон Рогачев ("Моя прекрасная леди", "Охота жить"), Владислав Миллер ("Матросская Тишина", "Ревизор", "Смертельный номер"), Милана Бру ("Мольер, avec amour", "Страсти по Бумбарашу"), Ксения Утехина ("И никого не стало", "Моя прекрасная леди").

Влад Миллер поделился секретами работы с Машковым на сцене, Севастьян Смышников показал трюки с огнем из спектакля "Смертельный номер", Ксения Утехина вспомнила, как чуть было не рассталась со сценой, а потом стала одной из ведущих актрис. Милана Бру рассказала драматическую историю о первом спектакле, а Антон Рогачев – как попал в труппу после учебы.

Премьера состоится 2 октября. До 6-го включительно, по будням, зрители смогут больше узнать о Владимире Машкове и артистах Театра Олега Табакова: "Худрук" в эфире медиапроекта "Сити" телеканала Москва 24 в 19:45 и 22:45.

Ранее Владимир Машков был признан одним из лучших актеров России 2022 года. В список, по данным ВЦИОМ, также попали Сергей Безруков, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис.