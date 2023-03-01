В Москве выпустили тематические "Тройки", созданные вместе с театром Олега Табакова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Департамент транспорта столицы сообщил о запуске тематической транспортной карты "Тройка", созданной при участии Московского театра Олега Табакова. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Приобрести карту с бабочкой – символом театра, можно в кассах на всех станциях БКЛ. Тираж "Тройки" – всего 2 тысячи экземпляров", – рассказали в департаменте.

С помощью тематического проездного можно получить скидку 10% на все спектакли театра Олега Табакова. Акция действует в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года. За это время можно купить не более двух билетов на один спектакль на конкретную дату.

Как рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, часть проездных с автографом художественного руководителя Московского театра Олега Табакова будут разыграны.

Для участия в конкурсе необходимо придумать сюжет спектакля в метро. После этого потребуется написать в чат-бот Александру кодовое слово "Конкурс ДТ" и рассказать свою историю. В сообщении также надо указать контактные данные. Конкурс продлится с 1 по 8 марта.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов объявил о старте продаж лимитированных транспортных карт "Тройка" и других сувениров в честь запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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