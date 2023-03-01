Дептранс выпустил лимитированные "Тройки" в честь открытия БКЛ

Фото: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''

В честь запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена столичный Дептранс запустил в продажу лимитированные транспортные карты "Тройка" и другие сувениры с изображениями станций ветки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В честь ее полного запуска мы выпустили лимитированную сувенирную продукцию, которую можно купить в наших магазинах и на стойках "Живое общение", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале ведомства.

Среди доступных к покупке сувениров также есть держатели для карт, обложки на паспорт, ежедневники и ручки, оформление которых выполнено в тематике БКЛ.

В среду, 1 марта, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ, запустив по линии поезда. Президент РФ, присутствуя на открытии в дистанционном формате, поздравил москвичей с событием и поблагодарил метростроителей за проделанную работу.

В общей сложности ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов москвичей и жителей Подмосковья, предоставив им возможность сэкономить время в пути на 35–45 минут. В состав 70-километровой линии вошла 31 станция.



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