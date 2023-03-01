Круговое движение: какие станции замкнули БКЛ

1 марта открылись девять последних станций Большой кольцевой линии московского метро: ее общая протяженность составила 70 километров. Благодаря ей пассажиры смогут ежедневно экономить в пути около 40 минут. Рассказываем, какие станции замкнули БКЛ и в чем их главные особенности.

Бывшая Каховская линия

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В состав Большой кольцевой линии (БКЛ) вошли еще две станции бывшей Каховской линии метро – "Варшавская" и "Каширская". "Каховская" работает в составе БКЛ с декабря 2021 года.

"Варшавская" расположена на пересечении Варшавского шоссе и Чонгарского бульвара. После реконструкции станция сохранила привычный архитектурный облик, на путевые стены вернулись четыре отреставрированных декоративных чеканных панно с видами Варшавы (впервые их установили к открытию станции в августе 1969 года).

При этом появились новые декоративные элементы: например, конструкции со светодиодными панелями в подвесном потолке над платформой. Всего на станции вместе с вестибюлями установили 1 224 светильника.



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Другая станция бывшей Каховской линии – "Каширская". Она находится на пересечении Каширского шоссе и улицы Маршала Шестопалова. За время реконструкции здесь заменили облицовку путевых стен, обновили инженерные сети и оборудование. Также отреставрировали декоративные панно-барельефы на тему "Жизнь страны", которые к открытию станции в 1969 году создала скульптор Зоя Ветрова. Всего их восемь – по четыре в двух залах.

С "Каширской" благодаря кросс-платформенной пересадке можно пересесть на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.



Восточный участок

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В районе Нагатинский Затон, на пересечении Коломенской улицы и Кленового бульвара, возвели станцию "Кленовый бульвар". У нее один подземный вестибюль с наземным павильоном и выходом к остановкам общественного транспорта.

Дизайн станции посвящен русскому зодчеству. Подвесной потолок над платформой и форма входных павильонов ассоциируется с силуэтами сводов парадных зданий допетровской Руси. В дизайне светильников есть отсылки к сетчатой керамике, которая была развита в Коломенском.



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Вдоль Коломенской улицы на полуострове рядом с Москвой-рекой открылась станция "Нагатинский Затон". Расположение диктует дизайн: в наземном входном павильоне установили потолок в виде чешуи, площадь которого составила 115 квадратных метров. Он создан из более чем 26 тысяч декоративных элементов.

На стенах перехода, ведущего к кассовому залу, нанесли изображения рыб. Для их создания в мраморе сделали специальные углубления, которые заполнили краской. На платформе "Нагатинского Затона" пассажиры увидят 12 композиций – мозаичных панно в виде рыб. Самая маленькая из них – "Головастик", размер – 1 метр на 23 сантиметра. Самое большое панно – "Щука", его размер составил 14 на 3,6 метра.



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Станция "Печатники" с двумя вестибюлями построена на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной. Она станет частью крупного транспортно-пересадочного узла: здесь можно будет перейти на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро и платформу МЦД-2.

В интерьере угадываются элементы в виде первой буквы названия "Печатники". Например, колонны у эскалаторов и лестниц переходного моста построили в виде композиции из двух "П". В торцах станции перевернутые буквы "П" могут служить скамейками для пассажиров. Дизайн "Печатников" выполнен в черно-белой цветовой гамме.



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Между Шоссейной и Люблинской улицами построили станцию "Текстильщики". Доехав сюда, можно перейти на Таганско-Краснопресненскую линию и МЦД-2. В будущем здесь появится пересадочный мост: он соединит БКЛ с фиолетовой линией. Мост введут в эксплуатацию уже после открытия станции.

Дизайн "Текстильщиков" соответствует названию. Необычная конструкция архитектурного освещения с отраженным от потолка светом, падающим через проемы подвесной конструкции, напоминает геометрию ткацкого станка. Также платформы и вестибюли украсила голубая подсветка, общая длина светодиодной ленты составила 563 метра.

Всего на станции установили свыше трех тысяч светильников, и все они сделаны в России.

Северо-восточный участок

На этом отрезке БКЛ с 2020 года уже работали три станции. Правда, "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" временно обслуживали пассажиров в составе Некрасовской линии. Теперь на этой ветке конечной станцией стала кросс-платформенная "Нижегородская": с нее можно пересесть на БКЛ.



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Одна из трех новых станций на северо-восточном участке – "Сокольники". Здесь можно будет пересесть на красную линию метро. У новой станции два вестибюля, она находится на Сокольнической площади, между улицами Русаковской и Сокольнический Вал.

Дизайн воспевает тяжелый труд метростроителей. На путевых стенах и балконе размещены изображения, стилизованные под плакаты в честь открытия первых станций московского метро. При отделке "Сокольников" использовали серый мрамор и черный гранит.



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С "Рижской" можно выйти к вокзалу и платформе МЦД-2, а также пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Ее дизайнерской фишкой являются арочные порталы из нержавеющей стали, которые украсили встроенной подсветкой. Путевые стены здесь облицованы чугунными тюбингами – это элементы обделки тоннелей. Похожее решение в стиле loft пассажиры могут увидеть на станциях БКЛ "Савеловская" и “Марьина Роща”.

Преобразилось и пространство напротив Рижского вокзала. Большая часть территории около "Рижской" БКЛ покрыта гранитной плиткой, разбавленной зелеными островками. Сетка мощения представляет собой параллелограммы три на шесть метров, выложенные из плитки трех цветовых оттенков. Озеленение геометрически повторяет рисунок мощения.



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Третьей новой станцией на северо-восточном участке БКЛ стала "Марьина Роща". Здесь можно пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро, платформу МЦД-2, а в будущем и на МЦД-4. Выходы станции ведут к Шереметьевской и 2-й улице Марьиной Рощи.

На "Марьиной Роще" установили самые длинные эскалаторы во всем московском метро – 130 метров. Необычным получился и наземный вестибюль: его украсили огромные шары с зеркальным покрытием.

После открытия девяти новых станций БКЛ стала самой большой кольцевой линией метро в мире: ее протяженность составила 70 километров. Прежнего лидера – Второе кольцо Пекинского метрополитена – она обошла на 13 километров.

Всего в состав БКЛ вошла 31 станция, Большое кольцо будут обслуживать три электродепо. Открытие Большой кольцевой линии позволит пассажирам экономить в пути порядка 40 минут на каждой поездке, а также разгрузить Кольцевую и радиальные линии метро.