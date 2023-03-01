Дептранс Москвы выпустил тематические билеты "Единый" в честь машинистов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил тематические билеты "Единый", посвященные работе машинистов Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Их можно купить в кассах метро и в автоматах по продаже билетов. Тираж – 200 тысяч", – говорится в сообщении.



Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что новые тематические билеты содержат контакты центра по подбору персонала. Обратиться в центр могут москвичи, желающие получить трудоустройство в сфере столичного транспорта.

Филиалы центра располагаются на станциях "Выставочная", "Черкизовская", а также в здании Корпоративного университета на "Нагорной". Помимо этого, москвичи могут отправить резюме дистанционно на электронный адрес rabota@mosmetro.ru или обратиться по телефону 8 (495) 622-22-22.

Ранее Дептранс запустил в продажу билеты "Единый" по случаю дня рождения народного артиста СССР Аркадия Райкина. Тираж составил 200 тысяч экземпляров.



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