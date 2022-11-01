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13:08

Культура

Россияне назвали лучших артистов 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лучшими артистами 2022 года у россиян стали Олег Газманов, Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков и Филипп Киркоров, следует из результатов исследования ВЦИОМ.

Также, согласно опросу, лучшими россяине назвали:

  • Григория Лепса (6%);
  • Сергея Лазарева (6%);
  • Николая Расторгуева (4%);
  • Льва Лещенко (4%);
  • Аллу Пугачеву (8%);
  • Валерию (7%);
  • Ларису Долину (5%);
  • Юлию Чичерину (5%);
  • Софию Ротару (4%);
  • Елену Ваенгу (4%);
  • Zivert (4%);
  • Пелагею (4%);
  • Земфиру (4%).

На первой строчке рейтинга среди актеров оказался Сергей Безруков, на втором месте – Константин Хабенский. В список лучших у россиян артистов также попали Владимир Машков, Сергей Бурунов, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис.

Что касается исполнительниц женских ролей, россияне выделили Елизавету Боярскую, Светлану Ходченкову, Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. Полюбились за этот год российским зрителям также Чулпан Хаматова и Марина Александрова, Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова.

Ранее стало известно, что в этом году россияне потратили на просмотр сериалов в два раза больше времени, чем в прошлом. При этом выяснилось, что в 2022 году у россиян вызвали интерес корейские дорамы, однако они не вошли в семерку самых популярных кинолент.

Больше всего в РФ смотрели "Игру престолов", "Дом Дракона", "Контейнер" и другие.

"Цифра дня": 227 лет

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