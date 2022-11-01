13:08Культура
Россияне назвали лучших артистов 2022 года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лучшими артистами 2022 года у россиян стали Олег Газманов, Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков и Филипп Киркоров, следует из результатов исследования ВЦИОМ.
Также, согласно опросу, лучшими россяине назвали:
- Григория Лепса (6%);
- Сергея Лазарева (6%);
- Николая Расторгуева (4%);
- Льва Лещенко (4%);
- Аллу Пугачеву (8%);
- Валерию (7%);
- Ларису Долину (5%);
- Юлию Чичерину (5%);
- Софию Ротару (4%);
- Елену Ваенгу (4%);
- Zivert (4%);
- Пелагею (4%);
- Земфиру (4%).
На первой строчке рейтинга среди актеров оказался Сергей Безруков, на втором месте – Константин Хабенский. В список лучших у россиян артистов также попали Владимир Машков, Сергей Бурунов, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис.
Что касается исполнительниц женских ролей, россияне выделили Елизавету Боярскую, Светлану Ходченкову, Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. Полюбились за этот год российским зрителям также Чулпан Хаматова и Марина Александрова, Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова.
Ранее стало известно, что в этом году россияне потратили на просмотр сериалов в два раза больше времени, чем в прошлом. При этом выяснилось, что в 2022 году у россиян вызвали интерес корейские дорамы, однако они не вошли в семерку самых популярных кинолент.
Больше всего в РФ смотрели "Игру престолов", "Дом Дракона", "Контейнер" и другие.
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