Россияне назвали лучших артистов 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лучшими артистами 2022 года у россиян стали Олег Газманов, Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков и Филипп Киркоров, следует из результатов исследования ВЦИОМ.

Также, согласно опросу, лучшими россяине назвали:



Григория Лепса (6%);

Сергея Лазарева (6%);

Николая Расторгуева (4%);

Льва Лещенко (4%);

Аллу Пугачеву (8%);

Валерию (7%);

Ларису Долину (5%);

Юлию Чичерину (5%);

Софию Ротару (4%);

Елену Ваенгу (4%);

Zivert (4%);

Пелагею (4%);

Земфиру (4%).

На первой строчке рейтинга среди актеров оказался Сергей Безруков, на втором месте – Константин Хабенский. В список лучших у россиян артистов также попали Владимир Машков, Сергей Бурунов, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис.

Что касается исполнительниц женских ролей, россияне выделили Елизавету Боярскую, Светлану Ходченкову, Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. Полюбились за этот год российским зрителям также Чулпан Хаматова и Марина Александрова, Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова.

Ранее стало известно, что в этом году россияне потратили на просмотр сериалов в два раза больше времени, чем в прошлом. При этом выяснилось, что в 2022 году у россиян вызвали интерес корейские дорамы, однако они не вошли в семерку самых популярных кинолент.

Больше всего в РФ смотрели "Игру престолов", "Дом Дракона", "Контейнер" и другие.



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