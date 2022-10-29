Минкультуры не готовит законопроект о лишении званий артистов, уехавших из РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министерство культуры РФ опровергло информацию о подготовке законопроекта, который бы лишал званий уехавших из страны артистов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", – сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщили, что Минкульт РФ разработает законопроект о лишении званий, который бы регламентировал такую процедуру по отношению к уехавшим из страны после начала специальной военной операции артистам.

В конце октября российское министерство культуры назвало логичным исчезновение имен артистов, покинувших Россию и публично высказавшихся об отечественной культуре, с афиш тематических учреждений. В ведомстве указали на существование соответствующего запроса от общества.

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