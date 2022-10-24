Песков прокомментировал исчезновение с афиш имен артистов и писателей, покинувших Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение с афиш имен литераторов и артистов, которые выступили против проведения спецоперации РФ на Украине и покинули Россию. Об этом пишет "Газета.ру".

"Здесь нужно разбираться с каждым случаем. Книги-то продаются. <...> Надо в каждом отдельном случае спросить. Что касается книг, надо смотреть. Здесь общей тенденции мы не фиксируем и ее не может быть", – сказал он.

Ранее пресс-служба министерства культуры РФ сочла совершенно логичным исчезновение с афиш госучреждений артистов, покинувших Россию и публично высказавших свое мнение в отношении отечественной культуры.

По данным ведомства, возмущения в сторону указанных лиц поступают от самих граждан. Они высказывают несогласие с размещением на афишах изображений артистов.

В числе тех, кто покинул Россию, также оказался российский журналист Иван Засурский. Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций. По его словам, он пытался на встречах СПЧ с Владимиром Путиным представить свой доклад о климате, но ему не давали возможности.

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