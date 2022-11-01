Автор "Властелина колец" Толкин стал самой успешной покойной звездой по версии Forbes

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Английский писатель и автор романа "Властелин колец" Джон Толкин оказался на первом месте в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей.

Как сообщает издание, сумма заработка Толкина от продажи прав на использование эпизодов из своих произведений в фильмах, видеоиграх и товарах составила 500 миллионов долларов.

В рейтинг включили 13 покойных знаменитостей, общая сумма заработка которых за 2022 год составила 1,6 миллиарда долларов. Каждая из звезд впервые получила более 100 миллионов долларов.

В топ-5 знаменитостей по уровню заработка вошли баскетболист Коби Брайант (400 миллионов долларов), певец Дэвид Боуи (250 миллионов долларов), исполнитель Элвис Пресли (110 миллионов долларов) и музыкант Джеймс Браун (100 миллионов долларов).

Большие суммы после смерти продолжили получать певец Майкл Джексон (75 миллионов долларов), поэт Леонард Коэн (55 миллионов долларов), детский писатель Доктор Сьюз (32 миллиона долларов) и другие знаменитости из мира литературы и музыки.

Ранее "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список популярных в России актрис в возрасте до 35 лет. В топ-3 вошли Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.

При формировании списка эксперта также учитывали попадание фильмов с участием актрис на верхние позиции рейтингов.

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