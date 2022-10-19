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Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире в 2022 году по версии SportsPro.

Всего в рейтинг попали 50 спортсменов. Второе место в списке досталось американской теннисистке Серене Уильямс, а третьим стал семикратный чемпион "Формулы-1" из Великобритании Льюис Хэмилтон.

Роналду входит и в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Доход нападающего "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2022/2023 составит 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов – зарплата и 60 миллионов – спонсорские контракты.

Возглавил этот рейтинг нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, а вторую строчку в рейтинге занял нападающий ПСЖ – аргентинец Лионель Месси.

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