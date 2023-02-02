Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак с котом Бубликом для пользователей Viber

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 выпустил новый стикерпак для Viber: в нем кот Бублик залезает в коробку, разглядывает себя в зеркало, бьет посуду, с любопытством исследует мир и признается в любви.

Бублик – символ канала и самый харизматичный его ведущий. Каждый день в анимационном формате "Мррр вашему дому" он рассказывает об актуальных городских новостях и лайфхаках. А еще у него отличное чувство юмора, свой неповторимый стиль подачи информации и фирменные словечки.

Оставайтесь в курсе всех важных городских новостей, присоединяйтесь к М24 в Viber и делитесь эмоциями с друзьями вместе с Бубликом и телеканалом Москва 24.

Ранее канал выпускал стикерпак в Viber, посвященный приходу весны. Главные герои 12 стикеров – коты и кошки – помогли передать позитивные эмоции, которые испытывает каждый любитель теплой погоды.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!