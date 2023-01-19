Unicode представит эмодзи лайма, гриба и феникса

Фото: emojipedia.org

Консорциум Unicode в 2023 году включит в мультиплатформенный перечень новые эмодзи. Об этом информирует Emojipedia.

Сейчас аналитики изучают 578 новых вариантов, которые могут стать частью подборки Emoji 15.1. Большинство смайликов имеют отличия от уже существующих эмодзи. Так, консорциум хочет добавить изображения машины и серфингиста, которые передвигаются слева направо.

Среди новых эмодзи Unicode представит лишь шесть – лайм, неядовитый гриб, разорванную цепь, кивающую в знак согласия голову и лицо, показывающее жест неодобрения, а также феникса.

По информации издания, смайлики станут доступны на смартфонах, ПК, в мессенджерах и соцсетях до конца текущего года. Однако это случится только тогда, когда все эмодзи пройдут модерацию.

Ранее выяснилось, что смайлик баклажана во время онлайн-флирта снижает привлекательность собеседника. Самым приятным же признали смайл с поцелуем. В первую тройку также вошли окруженный сердцами смайл и эмодзи с сердцами вместо глаз.

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