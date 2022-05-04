Телеканал Москва 24 выпустил новый весенний стикерпак в Viber

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак в Viber, посвященный приходу настоящей весны. Главные герои 12 новых стикеров – коты и кошки, они помогут передать позитивные эмоции, которые испытывает каждый любитель теплой погоды. Скачать их можно по ссылке.

Дизайн стикерпака перекликается с новой программой телеканала "Весна". Основные темы передачи – российская экономика, бизнес и люди, которые подстраиваются под новые обстоятельства жизни. В новых выпусках также будут говорить об импортозамещении, инвестициях, кредитах и депозитах, потребительском рынке и прочих темах, напрямую влияющих на доходы и расходы москвичей.

Также в сообществе Москвы 24 в Viber есть возможность участвовать в ежедневных live-опросах программы "Жизнь в большом городе". Каждый день – новая тема и злободневный опрос.

Оставайтесь в курсе всех важных городских новостей, присоединяйтесь к сообществу М24 в Viber и делитесь эмоциями с друзьями вместе с телеканалом Москва 24.