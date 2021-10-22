Телеканал Москва 24 выпустил новый стикерпак для Viber

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 выпустил новый стикерпак для пользователей мессенджера Viber. Набор из 12 стикеров отражает настроение на все случаи жизни. Главным героем стал кот Бублик. Наш черный пушистый друг поможет передать самые яркие эмоции без слов.

В сообществе Москвы 24 в Viber появилась возможность участвовать в ежедневных live-опросах программы "Жизнь в большом городе", выражать свое мнение об актуальных темах и узнавать, что думают другие о жизни в мегаполисе. Каждый день – новая тема и новый злободневный опрос.

Оставайтесь в курсе всех важных городских новостей, присоединяйтесь к сообществу М24 в Viber и делитесь эмоциями с друзьями вместе с телеканалом Москва 24.