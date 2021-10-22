Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

15:54

Телеканал Москва 24 выпустил новый стикерпак для Viber

технологии

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 выпустил новый стикерпак для пользователей мессенджера Viber. Набор из 12 стикеров отражает настроение на все случаи жизни. Главным героем стал кот Бублик. Наш черный пушистый друг поможет передать самые яркие эмоции без слов.

В сообществе Москвы 24 в Viber появилась возможность участвовать в ежедневных live-опросах программы "Жизнь в большом городе", выражать свое мнение об актуальных темах и узнавать, что думают другие о жизни в мегаполисе. Каждый день – новая тема и новый злободневный опрос.

Оставайтесь в курсе всех важных городских новостей, присоединяйтесь к сообществу М24 в Viber и делитесь эмоциями с друзьями вместе с телеканалом Москва 24.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать