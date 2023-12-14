Пункты единого образца для переработки елей призвали открыть по всей России

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приему использованных елей с целью дальнейшей переработки. Соответствующее обращение он направил на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, передает RT.

Корниец обратил внимание, что большинство россиян отдают предпочтение живым хвойным растениям: елям, соснам, пихтам. Однако после празднования Нового года встает вопрос об утилизации деревьев. В таком случае, по мнению эксперта, ели могут стать идеальным сырьем для вторичной переработки.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приему бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки. Такие пункты могли бы работать с января по март во всех регионах России", – следует из его обращения.

Вместе с этим Корниец предложил рассмотреть возможность внедрения утилизационного сбора, который был бы заранее включен в розничную стоимость праздничной ели.

Между тем с 16 по 31 декабря в Москве пройдет акция по охране новогодних деревьев от незаконной вырубки "Операция "Ель". Перед Новым годом государственные инспекторы будут усиленно патрулировать лесные массивы, чтобы уберечь ели от незаконной вырубки. Сотрудники будут проверять территории не только в светлое время суток, но и в темное.

